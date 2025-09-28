La nuova ambulanza della Croce Rossa | Strumentazione all’avanguardia
PISTOIA Da ieri il comitato pistoiese della Croce Rossa Italiana può contare su una nuova ambulanza per svolgere la propria attività sul territorio. Presentato in piazza Nelson Mandela alle Fornaci, il nuovo mezzo, che presto entrerà in servizio, è attrezzato con strumentazione all’avanguardia, necessaria per compiere interventi di emergenza. "Questo è il fiore all’occhiello dei mezzi che abbiamo a disposizione – spiega Simonetta Filoni, presidente del comitato di Pistoia della Croce Rossa Italiana – e ci permetterà di organizzare un soccorso efficiente e sicuro per tutti. È il punto di arrivo di un lungo percorso che come Croce Rossa abbiamo deciso di intraprendere nel corso degli ultimi mesi, partito con la ricerca dei fondi necessari per l’acquisto dell’ambulanza e proseguito con la formazione dei nostri volontari". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: nuova - ambulanza
Il gesto di generosità: una grande donazione per la nuova ambulanza
Una nuova ambulanza. La Misericordia inaugura il mezzo acquistato ‘da tutti‘
Bibbona, una nuova ambulanza per la Pubblica Assistenza dedicata alla memoria di Roberto Beltrame
Sabato 27 settembre 2025 Piazza Caravadossi – Davanti al Municipio Inaugurazione della nuova ambulanza della P.A. Croce Bianca Carcare Intitolata a “Manuela Irgher” - facebook.com Vai su Facebook
Poggibonsi, la Pubblica Assistenza presenta la nuova ambulanza e parla di 112 https://gazzettadisiena.it/poggibonsi-la-pubblica-assistenza-presenta-la-nuova-ambulanza-e-parla-di-112/… - X Vai su X
La nuova ambulanza della Croce Rossa: "Strumentazione all’avanguardia" - Da ieri il comitato pistoiese della Croce Rossa Italiana può contare su una nuova ambulanza per svolgere la propria attività sul territorio. Si legge su lanazione.it
Nuova sede della Croce Rossa: dall’ex scuola elementare nasce un presidio di prevenzione - Taglio del nastro durante la festa patronale, servizi sanitari immediati e uno sportello sociale: un progetto che rafforza la presenza della Cri e apre nuove prospettive per il territorio ... Riporta giornalelavoce.it