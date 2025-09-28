La nuova ambulanza della Croce Rossa | Strumentazione all’avanguardia

PISTOIA Da ieri il comitato pistoiese della Croce Rossa Italiana può contare su una nuova ambulanza per svolgere la propria attività sul territorio. Presentato in piazza Nelson Mandela alle Fornaci, il nuovo mezzo, che presto entrerà in servizio, è attrezzato con strumentazione allavanguardia, necessaria per compiere interventi di emergenza. "Questo è il fiore all’occhiello dei mezzi che abbiamo a disposizione – spiega Simonetta Filoni, presidente del comitato di Pistoia della Croce Rossa Italiana – e ci permetterà di organizzare un soccorso efficiente e sicuro per tutti. È il punto di arrivo di un lungo percorso che come Croce Rossa abbiamo deciso di intraprendere nel corso degli ultimi mesi, partito con la ricerca dei fondi necessari per l’acquisto dell’ambulanza e proseguito con la formazione dei nostri volontari". 🔗 Leggi su Lanazione.it

