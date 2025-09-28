La notte più lunga dell’anno | trama cast e curiosità sul film di Sky Cinema Drama

Il cinema italiano contemporaneo si arricchisce di un’opera che dipinge con intensità e realismo il contesto della provincia, affrontando temi di solitudine, speranza e crisi personale. Il film “La notte più lunga dell’anno”, distribuito nel 2022, rappresenta un esempio di narrazione corale ambientata a Potenza, in Basilicata. La pellicola si distingue per la capacità di mostrare le vite di diversi personaggi durante una notte cruciale come quella di Capodanno, rivelando le sfumature emotive e sociali di un territorio spesso trascurato dal grande schermo. regia, produzione e interpreti principali del film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

