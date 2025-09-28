La Notte nel Cuore | Cihan scrive una bellissima lettera d’amore a Melek e…

Domenica 28 settembre, alle 21:20 su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di La notte nel cuore, che si annuncia carico di colpi di scena. Le dinamiche familiari e i conflitti irrisolti tra i protagonisti alimenteranno una trama sempre più drammatica, con momenti di grande tensione. La vicenda si apre con la decisione di Cihan di colpire Esat, affidando a Bunyamin e a un gruppo di uomini l’incarico di portarlo via. Quando tentano di entrare con la forza, Esat non resta a guardare: armato di pistola, affronta gli aggressori e la situazione degenera in una violenta colluttazione. Durante lo scontro a fuoco uno degli uomini rimane ferito e anche Esat viene colpito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

