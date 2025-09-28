La Notte nel Cuore anticipazioni ventunesima puntata di giovedì 2 ottobre 2025
Riflettori puntati su Samet Sansalan nel corso della prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, giovedì 2 ottobre 2025. Al termine di una discussione, Samet decide di inseguire Sumru con la sua auto, ma finisce per fare un’incidente che compromette la sua salute: per sopravvivere, l’uomo ha infatti bisogno di un trapianto di rene. Una circostanza che porta Samet a confessare ai medici che anche Bünyamin potrebbe essere un donatore compatibile, visto che è suo figlio illegittimo. Ecco le anticipazioni. . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore
La Notte nel Cuore: anticipazioni del 15 e 20 luglio su Canale 5
La notte nel cuore, anticipazioni 21^ puntata: Nuh minaccia Hikmet - Nell’appuntamento del 2 ottobre, Nuh metterà alle strette Hikmet, dopo aver scoperto che ha tentato di far abortire sua sorella Melek ... Segnala it.blastingnews.com
La notte nel cuore, anticipazioni giovedì 2 ottobre: Samet aggredisce Sumru, l’incidente poi l’arresto cardiaco - Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5. Si legge su fanpage.it