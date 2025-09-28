La Notte nel cuore: il ritorno di Melek accende nuove speranze per Cihan. Il legame tra Cihan e Melek rinasce all’improvviso in ospedale, tra dolore, emozioni forti e una promessa che cambia tutto. Le prossime puntate de La Notte nel cuore porteranno grandi emozioni e colpi di scena. Al centro della scena ci sarà Cihan, travolto da un periodo difficile segnato dalla grave malattia del padre e da una solitudine che pesa più di ogni altra cosa. L’assenza di Melek, donna che continua ad amare nonostante tutto, rende ancora più cupo il momento. Il loro legame si era spezzato bruscamente dopo la scoperta della verità sulla madre di lei, un dettaglio che aveva incrinato la fiducia tra loro, lasciando spazio a distanza e rimpianti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore, Anticipazioni Turche: Cihan ritrova Melek all’ospedale tra lacrime!