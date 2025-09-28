la notte nel cuore anticipazioni puntate del 28 settembre della soap turca di canale 5

La soap turca La notte nel cuore tornerà domenica 28 settembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:40 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Sevilay e Melek, che saranno in grave pericolo di vita. Nel frattempo Cihan riuscirà a scoprire il nascondiglio di Esat e chiederà ai suoi uomini di fermarlo. Scopriamo insieme le trame complete. La notte nel cuore, anticipazioni del 28 settembre: nuova vita per Sevilay. Sevilay si sarà ormai stabilito a casa di Tahsin insieme a Nuh e Melek. La giovane sembrerà riuscire a ritrovare la serenità tanto auspicata, ignara però che nuovi problemi si prospetteranno all’orizzonte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

