La notte nel cuore anticipazioni puntate del 28 settembre della soap turca di Canale 5
La soap turca La notte nel cuore tornerà domenica 28 settembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:40 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Sevilay e Melek, che saranno in grave pericolo di vita. Nel frattempo Cihan riuscirà a scoprire il nascondiglio di Esat e chiederà ai suoi uomini di fermarlo. Scopriamo insieme le trame complete. La notte nel cuore, anticipazioni del 28 settembre: nuova vita per Sevilay. Sevilay si sarà ormai stabilito a casa di Tahsin insieme a Nuh e Melek. La giovane sembrerà riuscire a ritrovare la serenità tanto auspicata, ignara però che nuovi problemi si prospetteranno all’orizzonte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: notte - cuore
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore
La Notte nel Cuore: anticipazioni del 15 e 20 luglio su Canale 5
Secondo quanto denunciato su Facebook nel cuore della notte si sarebbero registrati assembramenti, schiamazzi, vendita di alcolici da asporto oltre la mezzanotte, motocicli in sosta e in corsa all’interno del giardino Colonna di Largo Adua - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate/ Nuh fuorioso: scopre tradimento di Sevilay con Cihan - Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate: Nuh fuorioso: scopre tradimento di Sevilay con Cihan, reazione violenta e inaspettata ... ilsussidiario.net scrive
La notte nel cuore, anticipazioni 5/10: Nihayet rivela che Bunyamin è il figlio di Samet - Samet ha bisogno di un trapianto di rene, Tahsin apre un centro di fisioterapia per Melek, e Nuh vuole regalare un anello di fidanzamento a Sevilay ... Lo riporta it.blastingnews.com