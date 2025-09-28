La notte nel cuore anticipazioni giovedì 2 ottobre | Samet aggredisce Sumru l'incidente poi l'arresto cardiaco

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5. Nei nuovi episodi, Samet aggredirà Sumru poi sarà vittima di un incidente. Avrà un arresto cardiaco. Nuh minaccerà con una pistola Hikmet perché ha cercato di causare l'aborto di Melek. 🔗 Leggi su Fanpage.it