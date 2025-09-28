La Notte della Ricerca raccoglie 5mila visitatori tra Modena Reggio e Mantova
La Notte della Ricerca di Unimore, l’evento che ogni anno trasforma le città di Modena, Reggio Emilia e Mantova in grandi laboratori aperti a tutti con attività gratuite, coinvolgenti e pensate per un pubblico di tutte le età, si conferma un appuntamento estremamente attrattivo. Lo testimoniano i. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: notte - ricerca
Il Fascino Segreto della Maschera. Personaggi alla Ricerca dell’Ottimismo per la Dodicesima Notte
Guerra in Ucraina: nella notte potente attacco russo, mentre continua la ricerca della sede per l’incontro Putin-Zelensky
'Aspettando la notte dei ricercatori', al Campus arriva la 'Giornata del dottorato' con un focus sugli ambiti di ricerca più innovativi
Grande successo per la XX Notte della Ricerca UPO ad Alessandria! Il 26 settembre il pubblico ha affollato l’evento, illuminato dal brillante keynote speech del professor Telmo Pievani. Tanta scienza e divertimento con laboratori interattivi! - facebook.com Vai su Facebook