La neve cancella il sentiero escursionista perugino intrappolato in alta montagna | salvato in elicottero

Perugiatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il soccorso alpino e speleologico del Veneto ha salvato un escursionista perugino di 60 anni rimasto bloccato a causa della neve sul monte Agner.  Salito al bivacco Biasin già giovedì, spiega il soccorso alpino, l'escursionista è rimasto bloccato dalla recente perturbazione che ha portato neve in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

