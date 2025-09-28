La neve cancella il sentiero escursionista perugino intrappolato in alta montagna | salvato in elicottero
Il soccorso alpino e speleologico del Veneto ha salvato un escursionista perugino di 60 anni rimasto bloccato a causa della neve sul monte Agner. Salito al bivacco Biasin già giovedì, spiega il soccorso alpino, l'escursionista è rimasto bloccato dalla recente perturbazione che ha portato neve in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
