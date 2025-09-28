La musica torna protagonista a Cervia | riapre la scuola Gioacchino Rossini

Ravennatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La musica torna protagonista a Cervia: dall'1 ottobre riaprono le porte della scuola comunale di musica “Gioacchino Rossini”, un punto di riferimento sociale e culturale per la città e per le famiglie. Anche quest’anno la proposta formativa vede corsi pensati per i bambini, dai 3 ai 6 anni, per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

