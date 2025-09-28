La mossa di Meloni fra record e ProPal i sussurri dal palazzo

Il potere logora chi vuol durare. E, con questo clima, arrivare al 2027 è davvero un'impresa. Per la prima volta, un ministro di lunga esperienza come Maria Elisabetta Casellati, rispondendo a Nicola Porro durante l'evento dei 25 anni dello studio Hogan Lovells, ha ammesso: «Non credo a elezioni anticipate, ma forse la legislatura potrebbe chiudersi un po' prima». Una tentazione che serpeggia nel centrodestra, che però Meloni respinge: punta al primato assoluto a Palazzo Chigi. Per battere il record di Berlusconi, 1412 giorni, (Mussolini resta inarrivabile) la data è fissata: settembre 2026. A quel punto, l'ostacolo del Quirinale diventerebbe evitabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La mossa di Meloni fra record e ProPal, i "sussurri" dal palazzo

