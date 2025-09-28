Venerdì scorso, dopo che sono stati resi noti i dettagli dell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, i Sempio si sarebbero riuniti in una villetta alla periferia di Garlasco. Come anticipa il Corriere della Sera, alla riunione di famiglia avrebbero partecipato i genitori di Andrea, Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari, e le due zie paterne coinvolte, ma solo di riflesso, nella nuova inchiesta coordinata dai magistrati bresciani. Le due donne, infatti, sono state sentite in caserma in qualità di persone informate sui fatti. Il mistero dei 43mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La mossa dei Sempio: cosa hanno fatto dopo le perquisizioni