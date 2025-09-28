La mossa dei legali di Stasi | Prove che è innocente revisione del processo

Iltempo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passo dopo passo si avvicina il momento in cui la difesa di Alberto Stasi chiederà la revisione del processo che lo ha portato in carcere con una sentenza definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco, il 13 agosto 2007. Giada Bocellari, avvocato dell'ex bocconiano insieme ad Antono De Rensis, lo annuncia in una intervista alla Stampa in cui ribadisce che ritiene innocente il suo assistito e che l'obiettivo è arrivare a una piena assoluzione.    Bocellari parla alla luce dell'inchiesta della Procura di Brescia che hanno indagato per corruzione l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti con l'ipotesi di aver ricevuto soldi per scagionare Andrea Sempio, ora tornato dopo anni a essere indagato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la mossa dei legali di stasi prove che 232 innocente revisione del processo

© Iltempo.it - La mossa dei legali di Stasi: "Prove che è innocente, revisione del processo"

In questa notizia si parla di: mossa - legali

Ciro Grillo, si torna in aula. La mossa dei legali per evitare la condanna

mossa legali stasi proveGarlasco, la strategia dei legali di Stasi: "Chiederemo la revisione del processo" - Passo dopo passo si avvicina il momento in cui la difesa di Alberto Stasi chiederà la revisione del processo che lo ha portato in carcere con ... Riporta iltempo.it

mossa legali stasi proveGarlasco, il legale di Marco Poggi: "Nessun colpo di scena, solo prove contro Stasi" - "Tentativo di rilanciare un’indagine che ad oggi ha portato solamente conferme. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mossa Legali Stasi Prove