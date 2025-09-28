Passo dopo passo si avvicina il momento in cui la difesa di Alberto Stasi chiederà la revisione del processo che lo ha portato in carcere con una sentenza definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco, il 13 agosto 2007. Giada Bocellari, avvocato dell'ex bocconiano insieme ad Antono De Rensis, lo annuncia in una intervista alla Stampa in cui ribadisce che ritiene innocente il suo assistito e che l'obiettivo è arrivare a una piena assoluzione. Bocellari parla alla luce dell'inchiesta della Procura di Brescia che hanno indagato per corruzione l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti con l'ipotesi di aver ricevuto soldi per scagionare Andrea Sempio, ora tornato dopo anni a essere indagato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La mossa dei legali di Stasi: "Prove che è innocente, revisione del processo"