La morte del 73enne nella casa di Fondo Saccà indagato il vicino

Ha visto per l'ultima volta la vittima prima che quest'ultima fosse ritrovata cadavere e allertato i soccorsi. Come atto dovuto è stato iscritto nel registro degli indagati il vicino di casa dell'uomo scoperto senza vita sabato mattina. Va avanti l'inchiesta sulla morte del 73enne. Il cadavere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it