La morte dei cugini Antonio e Gabriele Sternativo in un incidente nel Brindisino si cerca una Fiat Panda che sarebbe fuggita

Feedpress.me | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci potrebbe essere il coinvolgimento di una seconda auto, ed in particolare di una Fiat Panda che poi sarebbe fuggita, nell’incidente che si è verificato ieri nel Brindisiso, tra Francavilla Fontana e Ceglie Messapica, in cui sono morti i cugini Antonio e Gabriele Sternativo, di 26 e 20 anni. L’ipotesi investigativa dei carabinieri che stanno conducendo l'indagine è stata determinata anche dall’acquisizione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la morte dei cugini antonio e gabriele sternativo in un incidente nel brindisino si cerca una fiat panda che sarebbe fuggita

© Feedpress.me - La morte dei cugini Antonio e Gabriele Sternativo in un incidente nel Brindisino, si cerca una Fiat Panda che sarebbe fuggita

In questa notizia si parla di: morte - cugini

morte cugini antonio gabrieleLa morte dei cugini Antonio e Gabriele Sternativo in un incidente nel Brindisino, si cerca una Fiat Panda che sarebbe fuggita - Ci potrebbe essere il coinvolgimento di una seconda auto, ed in particolare di una Fiat Panda che poi sarebbe fuggita, nell’incidente che si è verificato ... Lo riporta msn.com

morte cugini antonio gabrieleCugini morti a Brindisi, cos’è successo ad Antonio e Gabriele: ascoltata una testimone, ipotesi auto in fuga - Si indaga sul possibile coinvolgimento di una seconda auto che poi si è allontanata nel terribile incidente costato la vita ai cugini Antonio e Gabriele ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Cugini Antonio Gabriele