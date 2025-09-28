La morte dei cugini Antonio e Gabriele Sternativo in un incidente nel Brindisino si cerca una Fiat Panda che sarebbe fuggita

Ci potrebbe essere il coinvolgimento di una seconda auto, ed in particolare di una Fiat Panda che poi sarebbe fuggita, nell’incidente che si è verificato ieri nel Brindisiso, tra Francavilla Fontana e Ceglie Messapica, in cui sono morti i cugini Antonio e Gabriele Sternativo, di 26 e 20 anni. L’ipotesi investigativa dei carabinieri che stanno conducendo l'indagine è stata determinata anche dall’acquisizione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La morte dei cugini Antonio e Gabriele Sternativo in un incidente nel Brindisino, si cerca una Fiat Panda che sarebbe fuggita

