La Milano Fashion Week si chiude con il più ricco parterre di stelle alla corte di Re Giorgio

Vanityfair.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Cate Blanchett a Isabella Ferrari, da Richard Gere a Margherita Buy, da Antonia dell'Atte a Bianca Balti, da Spike Lee a Glenn Close, Lauren Hutton e tanti, tantissimi altri. Non si contano gli ospiti accorsi al défilé che commemora Giorgio Armani e celebra i 50 anni della Maison. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la milano fashion week si chiude con il pi249 ricco parterre di stelle alla corte di re giorgio

© Vanityfair.it - La Milano Fashion Week si chiude con il più ricco parterre di stelle alla corte di Re Giorgio

In questa notizia si parla di: milano - fashion

mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione

Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week

No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week

milano fashion week chiudeUn concentrato della Milano Fashion Week: tutto il meglio di quel che è successo in 18 foto - Pastori sardi e debutti eccellenti, la Gioconda e Miranda Priestly, la gonna salopette già cult e la caccia al tesoro per le strade della città, l'omaggio a Giorgio Armani e il sorriso di Bianca Balti ... vanityfair.it scrive

Milano Fashion Week, terzo giorno: Prada incanta, Armani raddoppia, Cavalli chiude in bellezza - La terza giornata della Milano Fashion Week ha portato con sé un ritmo serrato, scandito da una sequenza di sfilate che hanno spaziato dall’eleganza sartoriale più rigorosa alla sperimentazione creati ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Fashion Week Chiude