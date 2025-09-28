La mia Cortona Guida alla città di Gino Severini

Arezzo, 28 settembre 2025 –   Con una grafica accattivante, mappe e un ricchissimo apparato di foto attuali e d'epoca, un prezioso volumetto curato da Daniela Fonti accompagna in un itinerario nella città natale del grande artista, riannodando i fili della sua presenza a Cortona tra luoghi, opere e ricordi. Insieme alla guida, una raffinata segnaletica urbana “Severini e gli altri. Un rapporto mai interrotto’ A Cortona nel 2026 uma grande mostra per i 60 anni dalla scomparsa dell'artista “..Percorrendo la Ruga Piana verso la piazza della Repubblica in prossimità del Caffè degli Artisti, un palazzo di gran pregio architettonico dà accesso ad5 alcuni locali che prospettano un bel giardino posteriore; lì l'artista per qualche tempo fu ospitato perché se ne servisse come studio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

