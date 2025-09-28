La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi si conferma campione del mondo di pallavolo | sconfitta la Bulgaria
Il cielo è sempre più blu. L'Italia di Ferdinando 'Fefè De Giorgi' oggi, domenica 28 settembre, ha vinto i Mondiali di pallavolo 2025, a Manila, nelle Filippine. Simone Giannelli e compagni in finale hanno sconfitto la Bulgaria in 4 set per 3-1 con il punteggio di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Per. 🔗 Leggi su Today.it
La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi è in semifinale ai Mondiali di pallavolo: travolto il Belgio
Grandissima Italia di Fefè De Giorgi, è in finale ai mondiali di pallavolo: sconfitta la Polonia 3 a 0 - A Manila gli azzurri in semifinale schiantano i polacchi e domani, domenica 28 settembre, si giocheranno il titolo, da campioni in carica, contro la Bulgaria ... Da today.it
