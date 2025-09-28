La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi si conferma campione del mondo di pallavolo | sconfitta la Bulgaria

Il cielo è sempre più blu. L'Italia di Ferdinando 'Fefè De Giorgi' oggi, domenica 28 settembre, ha vinto i Mondiali di pallavolo 2025, a Manila, nelle Filippine. Simone Giannelli e compagni in finale hanno sconfitto la Bulgaria in 4 set per 3-1 con il punteggio di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Per. 🔗 Leggi su Today.it

