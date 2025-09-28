La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi si conferma campione del mondo di pallavolo | sconfitta la Bulgaria

28 set 2025

Il bis degli azzurri nella rassegna iridata nelle Filippine dopo il titolo conquistato 3 anni fa in Polonia. Per il commissario tecnico è il quinto Mondiale: 3 da giocatore, 2 da allenatore. Tre settimane dopo il trionfo della nazionale femminile di Julio Velasco entrambe le nazionali azzurre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

