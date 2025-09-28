La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi si conferma campione del mondo di pallavolo | sconfitta la Bulgaria
Il bis degli azzurri nella rassegna iridata nelle Filippine dopo il titolo conquistato 3 anni fa in Polonia. Per il commissario tecnico è il quinto Mondiale: 3 da giocatore, 2 da allenatore. Tre settimane dopo il trionfo della nazionale femminile di Julio Velasco entrambe le nazionali azzurre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: meravigliosa - italia
Trump: Onorato di ospitare Gianni Infantino, viene dalla meravigliosa Italia – Il video
La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi è in semifinale ai Mondiali di pallavolo: travolto il Belgio
La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi si conferma campione del mondo di pallavolo: sconfitta la Bulgaria
#RMvolley È una meravigliosa Italia quella che grazie al 3-0 (25-21, 25-22, 25-23) sulla Polonia ha conquistato la finale dei Campionati del Mondo in corso di svolgimento nelle Filippine. Domani gli azzurri, alle ore 12.30 italiane con diretta su Rai2, DAZN, Ra - facebook.com Vai su Facebook
La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi si conferma campione del mondo di pallavolo: sconfitta la Bulgaria - Il bis nella rassegna iridata nelle Filippine dopo il titolo conquistato 3 anni fa in Polonia. Si legge su today.it
Grandissima Italia di Fefè De Giorgi, è in finale ai mondiali di pallavolo: sconfitta la Polonia 3 a 0 - A Manila gli azzurri in semifinale schiantano i polacchi e domani, domenica 28 settembre, si giocheranno il titolo, da campioni in carica, contro la Bulgaria ... Secondo today.it