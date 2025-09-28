La Megabox in scioltezza contro il Levski Sofia Oggi in finale sfiderà San Giovanni in Marignano
MEGABOX 3 LEVSKI SOFIA 0 MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 8, Butigan 9, Bartolucci 1, Omoruyi 5, Candi 7, Bici 3; De Bortoli (L), Stoyanova 12, Lázaro 3, Carletti 3, Ungureanu 3, Mitkova 1, Feduzzi (L). All. Pistola. LEVSKI SOFIA: Kolarova 5, Ivanova 1, Slavina 1, Venesa 2, Naydenova 7, Zlatanova 5; Adamek (L), Zhekova 1, Bogdanova. N.e. Ivanova, Stefanova, Vasileva, Malinova, Mehandzihiiska. All. Arsov. Arbitri: Porti e Rizzi. Note – Parziali: 25-9, 25-13, 25-17. Durata set: 17’, 19’, 24’. Tot. 60’. La Megabox Vallefoglia supera senza problemi il Levski Sofia nella prima semifinale del 1° Torneo Sea Gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: megabox - scioltezza
Megabox, successo netto sulla Balducci nel derby preludio della stagione - 0 per Vallefoglia, che chiude al terzo posto il 1° Trofeo Città di Pordenone Un derby preludio della stagione che sta per cominciare. Segnala youtvrs.it
Megabox debutta nel primo turno di Challenge - La Megabox Group Vallefoglia debutterà nei sedicesimi di finale della CEV Challenge Cup 2025/2026 contro la vincente del confronto tra la squadra serba del GZOK Srem Sremka Mitrovica e la vincente ... Si legge su ilrestodelcarlino.it