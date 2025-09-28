La maxi truffa Risparmiatori beffati da Ascoli ad Agrigento 14 finiscono a giudizio

Sono state rinviate a giudizio 14 persone finite nel mirino della Procura di Roma a seguito di accertamenti fatti dalla Guardia di Finanza di Ascoli su 9 società, 4 italiane con sedi a Roma, Catania, Ascoli e San Benedetto e 5 estere operanti fra Stati Uniti, Repubblica Dominicana, Nuova Zelanda e Austria. Fra queste ci sono anche quattro soggetti gravitanti fra Ascoli e San Benedetto: una donna di 46 anni e tre uomini di 71, 44 e 48 anni, difesi dall’avvocato Mario Ciafrè e dal collega Massimiliano Vitale. Dell’inchiesta si è inizialmente occupata la Procura di Ascoli, ma il fascicolo è passato per competenza a Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

