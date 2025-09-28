La maxi esercitazione | simulato un gravissimo incidente tra minibus
Grosseto, 28 settembre 2025 – Circa 200 unità presenti alla simulazione di maxi emergenza ieri all’aeroporto di Ampugnano. Una simulazione finalizzata all’addestramento periodico del personale sanitario della centrale Operativa 118 Siena-Grosseto e delle associazioni di volontariato della provincia di Siena. Nell’esercitazione sono stati coinvolti il personale sanitario della centrale operativa 118 Siena-Grosseto Asl Toscana Sud Est, medici e infermieri tirocinanti in formazione presso l’Università degli studi di Siena, il comitato Croce Rossa Italiana di Siena, Coordinamento Pubbliche assistenze provincia di Siena, Coordinamento Misericordie provincia di Siena e l’Associazione Radio Amatori CB Palio di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: esercitazione - simulato
Esercitazione nella nuova galleria ferroviaria tra Mungivacca e Noicattaro: simulato principio d'incendio
Esercitazione antiterrorismo a Hong Kong, simulato attacco estremista al Terminal Kai Tak
Maxi-esercitazione all'aeroporto di Caselle Torinese, simulato un disastro aereo con 50 persone coinvolte
SESTRI LEVANTE - In base al piano di esercitazione sulla rete autostradale, ieri sera, sull'autostrada A12 nella galleria Croce dei Tozzi, fra Sestri Levante e Deiva Marina, è stato simulato un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un mezzo pesant - facebook.com Vai su Facebook
Proseguono le esercitazioni russe Zapad 25 simulato il lancio due mesi di balistici Iskander da Kaliningrad - X Vai su X
Maxi emergenza simulata all’aeroporto di Ampugnano: esercitazione SAY 2025 per testare il sistema di soccorso - Una mattinata di straordinaria importanza per Siena e per tutto il territorio provinciale quella di oggi, con SAY 2025, l’esercitazione di maxiemergenza che si è svolta all’aeroporto di Ampugnano. Riporta radiosienatv.it
Maxi esercitazione nella galleria di Montegiordano: simulato un incidente per testare i soccorsi - Ieri sera nella galleria “Vittoria” della SS 106 Var, si è tenuta una simulazione di emergenza con incidente stradale. Lo riporta ecodellojonio.it