Grosseto, 28 settembre 2025 – Circa 200 unità presenti alla simulazione di maxi emergenza ieri all’aeroporto di Ampugnano. Una simulazione finalizzata all’addestramento periodico del personale sanitario della centrale Operativa 118 Siena-Grosseto e delle associazioni di volontariato della provincia di Siena. Nell’esercitazione sono stati coinvolti il personale sanitario della centrale operativa 118 Siena-Grosseto Asl Toscana Sud Est, medici e infermieri tirocinanti in formazione presso l’Università degli studi di Siena, il comitato Croce Rossa Italiana di Siena, Coordinamento Pubbliche assistenze provincia di Siena, Coordinamento Misericordie provincia di Siena e l’Associazione Radio Amatori CB Palio di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La maxi esercitazione: simulato un gravissimo incidente tra minibus