la maxi bandiera pratese sulla scalinata di sminiato

La bandiera dai colori dell’arcobaleno srotolata lungo le scale dalla basilica di San Miniato al Monte verso la Firenze del sindaco santo Giorgio La Pira in un giornata dedicata al Cammino per la pace promosso dalle Acli italiane. Prato con la sua maxi bandiera, confezionata nel 2003 e allora ’sventolata’ sulla Calvana per chiedere pace durante la guerra in Iraq, è stata la protagonista di un appuntamento particolare, in cui si sono incontrati circa 450 aclisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero per salire dal centro cittadino fino a San Miniato al Monte per pregare per la pacificazione nel mondo e in particolare nel Medioriente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La maxi bandiera pratese sulla scalinata di S.Miniato