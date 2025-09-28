La mano rossa dell’Islam altro che pro-Pal | l’estrema sinistra rancorosa scende in piazza per Hamas
Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 e la conseguente risposta militare di Israele, l’odio contro la popolazione ebraica è cresciuto esponenzialmente in Italia. I miliziani islamisti palestinesi sono inclusi nella lista delle organizzazioni terroriste negli Usa e in Ue, ma in Italia le sigle dell’estrema sinistra non la pensano allo stesso modo. Secondo l’Osservatorio antisemitismo, che fa parte del Centro di documentazione ebraica contemporanea, nel 2024 si sono registrati più episodi razzisti verso gli ebrei rispetto al 2023. A seguito di 1.384 segnalazioni, sono 877 gli episodi di antisemitismo selezionati come tali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: mano - rossa
#AntonellaBundu, candidata alle prossime regionali per Toscana Rossa, ai commenti razzisti da lei stessa denunciati a un tweet su X di Francesca Totolo, ha risposto sul suo profilo Facebook con una foto che la ritrae sorridente con una banana in mano, con - facebook.com Vai su Facebook
Sarò sicuramente io a non capire, ma sul serio Jesus Rodriguez del Como è stato espulso per CALCIO a palla lontana e non per la reazione violenta con mano/pugno? - X Vai su X