La maglia di Lavia e il bacio al cielo cosa c' è dietro il gesto durante la premiazione dell' Italvolley

Ilgiornale.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L' Italvolley maschile torna sul tetto del mondo per la quinta volta nella sua storia, confermando il titolo conquistato nel 2022 contro la Polonia: nel corso dei festeggiamenti degli azzurri, il capitano Simone Giannelli si è reso protagonista di un gesto commovente nei confronti del compagno Daniele Lavia, che non ha potuto prendere parte alla prestigiosa competizione, mostrando la sua maglia sul podio per dedicare anche a lui la vittoria iridata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Lo riporta msn.com

