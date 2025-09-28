La maglia di Lavia e il bacio al cielo cosa c' è dietro il gesto durante la premiazione dell' Italvolley
L' Italvolley maschile torna sul tetto del mondo per la quinta volta nella sua storia, confermando il titolo conquistato nel 2022 contro la Polonia: nel corso dei festeggiamenti degli azzurri, il capitano Simone Giannelli si è reso protagonista di un gesto commovente nei confronti del compagno Daniele Lavia, che non ha potuto prendere parte alla prestigiosa competizione, mostrando la sua maglia sul podio per dedicare anche a lui la vittoria iridata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
