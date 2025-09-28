Per la Lilt, Lega italiana lotta ai tumori, la prevenzione è tutto. Ma per questo, oltre a sensibilizzare su screening periodici, bisogna poter contare su strumentazioni sempre più sofisticate. E costose. "Finalmente dopo due anni siamo riusciti a raccogliere la cifra che serviva per l’acquisto del nuovo mammografo – annuncia Salvatore Ambrosi, presidente della sezione di Sondrio della Lilt – Non perché il precedente non funzionasse più, anzi. Ma perché queste apparecchiature ogni dieci anni hanno aggiornamenti che le rendono ancora più precise. Dotarsene significa assicurare diagnosi qualitativamente eccellenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Lilt installa un mammografo d’avanguardia