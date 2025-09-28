LA JUVENTUS ALZA LA WOMEN’S CUP battendo prima L’Inter e dopo la Roma?

L’Inter Women domina e stende la Fiorentina LInter eliminata in semifinale dalla Juventus e la Lazio dalla Roma  Serie A Women’s Cup 2025 si è conclusa con una spettacolare Final Four allo Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, incoronando la Juventus Women al termine di un emozionante derby d’Italia contro L'articolo LA JUVENTUS ALZA LA WOMEN’S CUP, battendo prima L’Inter e dopo la Roma? proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

La The Women's Cup va alla Juventus, sconfitta l'Inter 2-1 in finale all'Arena Civica - 1 dalla Juventus nella finale della The Women’s Cup all’Arena Civica di Milano. Segnala tuttomercatoweb.com

Calcio Femminile, Women's Cup oggi su Sky Sport: la finale è Inter-Juventus - All’Arena Civica di Milano oggi si decide il The Women’s Cup Special Edition, torneo amichevole internazionale per la prima volta in Italia. Da sport.sky.it

