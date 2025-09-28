LA JUVENTUS ALZA LA WOMEN’S CUP battendo prima L’Inter e dopo la Roma?
L’Inter Women domina e stende la Fiorentina LInter eliminata in semifinale dalla Juventus e la Lazio dalla Roma Serie A Women’s Cup 2025 si è conclusa con una spettacolare Final Four allo Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, incoronando la Juventus Women al termine di un emozionante derby d’Italia contro L'articolo LA JUVENTUS ALZA LA WOMEN’S CUP, battendo prima L’Inter e dopo la Roma? proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - alza
Osimhen Juventus, il Galatasaray non molla e alza l’offerta per convincere il Napoli! L’accordo con il giocatore rende tutto più difficile per i bianconeri: novità
Mercato Juventus, Legrottaglie ‘sponsorizza’ l’obiettivo bianconero: «Sarà il futuro capitano della Nazionale, più si alza il livello e più diventa più forte!»
Leoni Juventus, Comolli alza il pressing per il difensore! La strategia in atto mira a sconfiggere definitivamente la concorrenza dell’Inter: la mossa
La Serie A Women's Cup assegna il primo trofeo della stagione: lo alza la Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Bravo #Tudor, finalmente qualcuno che ci difende e alza la voce! #VeronaJuventus #SerieA Vai su X
La The Women's Cup va alla Juventus, sconfitta l'Inter 2-1 in finale all'Arena Civica - 1 dalla Juventus nella finale della The Women’s Cup all’Arena Civica di Milano. Segnala tuttomercatoweb.com
Calcio Femminile, Women's Cup oggi su Sky Sport: la finale è Inter-Juventus - All’Arena Civica di Milano oggi si decide il The Women’s Cup Special Edition, torneo amichevole internazionale per la prima volta in Italia. Da sport.sky.it