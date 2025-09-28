La Jomi Salerno cala il tris | battuto Teramo e terza vittoria consecutiva in campionato

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo un avvio equilibrato, la Jomi Salerno cambia marcia e conquista i due punti con una prova di forza contro Teramo. L'inizio di gara vede le due formazioni viaggiare punto a punto fino al 9', quando le campane piazzano un break: prima il rigore trasformato da Dalla Costa, poi la rete di Nukovic a porta sguarnita valgono il 3-5. Teramo prova a restare agganciata, ma Salerno aumenta l'intensità. Al 17' il rigore neutralizzato da Danti segna la svolta: le ospiti volano a +4 e continuano a macinare gioco fino al 19-7 che chiude il primo tempo. Nella ripresa la Jomi gestisce con maturità il vantaggio, senza mai concedere spiragli alle avversarie.

In questa notizia si parla di: jomi - salerno

