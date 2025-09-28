La Igor in rimonta si aggiudica la Courmayeur Cup
Due ore e mezza di lotta serrata, prima dell’epilogo favorevole alla Igor Volley, che si aggiudica in rimonta la finale con Scandicci e conquista la seconda Courmayeur Cup.Igor in campo in partenza con Cambi in regia e Tolok in diagonale, Bonifacio e Igiede al centro, Herbots e Ishikawa in banda. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: igor - rimonta
Volley femminile, rimonta stellare della Igor: batte Scandicci e vince la Courmayeur cup http://dlvr.it/TNKnhD @LaStampa - X Vai su X
Lega Pallavolo Serie A Femminile. shilohaudio · STILL DRE (SHILOHS VERSION). NOVARA BATTE CONEGLIANO E VOLA IN FINALE DELLA COURMAYEUR CUP! La @igor_volley trova l’ impresa e supera Conegliano in rimonta 3-1, raggiungendo la fi - facebook.com Vai su Facebook