La Igor, in rimonta, si aggiudica la Courmayeur Cup

Due ore e mezza di lotta serrata, prima dell’epilogo favorevole alla Igor Volley, che si aggiudica in rimonta la finale con Scandicci e conquista la seconda Courmayeur Cup.Igor in campo in partenza con Cambi in regia e Tolok in diagonale, Bonifacio e Igiede al centro, Herbots e Ishikawa in banda. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Novara batte Scandicci 3-2 e si aggiudica la Courmayeur cup 2025. Terzo posto a Conegliano - Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano, che si giocheranno il bronzo ... Segnala rainews.it