La guerra che non si vede | sabotaggi droni e propaganda

Cdn.ilfaroonline.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles, 29 settembre 2025 – Dopo i droni avvistati sulla più grande base militare della Danimarca, che segue i sorvoli nei cieli di Polonia, Estonia, ed Alaska, la difesa ucraina ha intercettato nel suo spazio aereo 92 droni diretti verso nuovamente verso la Polonia, con 19 di essi che secondo Kiev avrebbero giá varcato il confine. Putin testa la difesa Nato: ha avuto risposte sconfortanti L’allarme, nelle stanze di Bruxelles, é forte e rumoroso. A tal punto che l’Unione Europea parla apertamente di guerra ibrida: “Siamo già in una guerra ibrida con la Russia. Gli obiettivi di Mosca, Gli obiettivi di Mosca, si estendono oltre l’Ucraina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guerra - vede

Il Papa vede l'inviato del patriarcato di Mosca: colloquio su guerra in Ucraina

Il Papa vede l'inviato di Kirill, al centro guerra in Ucraina

Microfoni nel mirino: perché Israele vede Al Jazeera come un’arma da guerra

guerra vede sabotaggi droniDroni russi, Zelensky avvisa l'Italia: «Forse è la prossima»: Ancora avvistamenti sospetti, la Ue: «Guerra ibrida» - Avvistamenti in Danimarca, Germania, Norvegia e Lituania. Lo riporta msn.com

guerra vede sabotaggi droniZelensky e l'allarme droni dalla Russia: "Italia potrebbe essere prossimo bersaglio" - E' quanto ha affermato il commissario Ue per l'Economia, Valdis Dombrovskis, parlando a France 24. Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Guerra Vede Sabotaggi Droni