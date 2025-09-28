La guerra che non si vede | sabotaggi droni e propaganda

Bruxelles, 29 settembre 2025 – Dopo i droni avvistati sulla più grande base militare della Danimarca, che segue i sorvoli nei cieli di Polonia, Estonia, ed Alaska, la difesa ucraina ha intercettato nel suo spazio aereo 92 droni diretti verso nuovamente verso la Polonia, con 19 di essi che secondo Kiev avrebbero giá varcato il confine. Putin testa la difesa Nato: ha avuto risposte sconfortanti L’allarme, nelle stanze di Bruxelles, é forte e rumoroso. A tal punto che l’Unione Europea parla apertamente di guerra ibrida: “Siamo già in una guerra ibrida con la Russia. Gli obiettivi di Mosca, Gli obiettivi di Mosca, si estendono oltre l’Ucraina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it