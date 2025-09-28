La grande divisione nel calcio di oggi è tra allenatori che danno libertà e allenatori ossessionati dal controllo Times

Il Times prende spunto dal caso Eze all’Arsenal per raccontare qualcosa di più grande del semplice mercato: il modo in cui oggi gli allenatori gestiscono – e spesso controllano – i propri talenti nel calcio. Dall’ossessione di Mikel Arteta per i dettagli e per le posizioni codificate, alla filosofia “senza filosofia” di Carlo Ancelotti, fino al pragmatismo di Guardiola e ai richiami di Bielsa e Carsley; in mezzo il vero spartiacque del calcio moderno: quanta autonomia concedere ai giocatori e quanta parte del gioco lasciare al loro istinto. Ne emerge un ritratto di un calcio sempre più micro-gestito, ma in cui qualcuno prova ancora a restituire libertà e creatività al campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La grande divisione nel calcio di oggi è tra allenatori che danno libertà e allenatori ossessionati dal controllo (Times)

In questa notizia si parla di: grande - divisione

OasiLido. Infinity Volley. Il Campionato Prima Divisione 2025-2026 si avvicina e la nostra Prima Squadra del progetto Oasi Lido comincia ad avere la sua struttura. È con grande piacere che annunciamo la prima atleta del roster: la schiacciatrice Ilaria Salvia. - facebook.com Vai su Facebook

#GiornataMondialeDelFarmacista: un grande grazie dai brand della Divisione #DermatologicalBeauty a voi professionisti per essere sempre al nostro fianco con consigli, supporto e cure per la nostra pelle e i nostri capelli, e per il lavoro instancabile che svolg Vai su X

La grande divisione nel calcio di oggi è tra allenatori che danno libertà e allenatori ossessionati dal controllo (Times) - Il calcio moderno è fatto di allenatori che danno libertà ai propri calciatori offensivi e allenatori che invece li imbrigliano in tattiche. Secondo ilnapolista.it

Fair Play 2025: grande appuntamento per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale - È tutto pronto per il primo grande appuntamento del mese di maggio per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Da corrieredellosport.it