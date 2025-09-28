La Global Sumud Flotilla perde pezzi Il fotoreporter e le ragioni dell’abbandono | Si rischia il bagno di sangue non sono un martire

«C’è il rischio che possa scapparci il morto, rischia di trasformarsi in un bagno di sangue ». La Global Sumud Flotilla ha iniziato a perdere pezzi e componenti nel periodo di tappa a Creta. La flotta ha comunque ripreso il largo in direzione della Striscia di Gaza con l’ obiettivo dichiarato di «rompere il blocco navale israeliano». Uno scopo che, secondo il racconto del fotoreporter Niccolò Celesti che ha viaggiato a bordo delle imbarcazioni, è stato reso noto solo quando la navigazione era ormai iniziata: «Non dovevamo entrare nelle acque territoriali di Gaza. Dovevamo solo smuovere le coscienze del mondo attraverso questa sorta di azione provocatoria e restare in acque internazionali». 🔗 Leggi su Open.online

