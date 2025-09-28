La Germania si sta rinazificando | l’accusa shock di Lavrov all’Onu

Sergei Lavrov “La Germania ha probabilmente lo stesso scopo di Hitler: sottomettere tutta l’Europa e tentare di infliggere una sconfitta strategica alla Federazione Russa”. Con queste parole durissime, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha scatenato la polemica durante la sua conferenza stampa all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, paragonando l’attuale politica tedesca a quella del Terzo Reich e accusando Berlino di “rinazificarsi”. L’attacco frontale del capo della diplomazia di Mosca è partito dalle recenti dichiarazioni del leader della CDU Friedrich Merz, che aveva affermato: “Non siamo ancora in guerra, ma non siamo più in pace”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

