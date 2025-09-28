La Gemini Mestre debutta in casa con una vittoria | 35 punti per un super Curry
La Gemini Mestre torna al Taliercio in Serie A2 dopo 37 anni e lo fa nel migliore dei modi: vittoria per 101-91 contro la Liofilchem Roseto davanti a oltre un migliaio di tifosi entusiasti. Un successo che vale non solo due punti, ma anche una grande iniezione di fiducia per coach Ferrari e i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: gemini - mestre
A testa alta. La Gemini Mestre fa un bel ritorno in A2 dopo 37 anni. Finisce 76 a 61 al PalaMangano, dopo tre quarti e mezzo di totale equilibrio e... CONTINUA SUL NOSTRO SITO #geminimestre #vadofuoriditesta Vai su X
Scafati parte contro la neopromossa Mestre - Domenica ci sara’ l’inizio ufficiale della nuova stagione di Lega2, e i padroni di casa della Givova Scafati Basket affronteranno una neo promossa ... basketinside.com scrive
La Givova Scafati doma la neopromossa Mestre 76 a 61 - Gara molto sofferta tra i padroni di casa e la squadra di coach Ferrari che nel finale, deve arrendersi alla maggiore forza dei padroni di casa ... Lo riporta pianetabasket.com