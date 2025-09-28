La forza di una donna anticipazioni | Bahar finalmente incontra Sarp
Settimana ad alta tensione per La forza di una donna su Canale 5: tra il 29 settembre e il 4 ottobre il destino di Bahar si intreccia definitivamente con quello di Sarp, in un crescendo che scuote famiglia e amici. Si parte con Hatice che tenta di riportare Sirin a casa: la ragazza rientra, ma riaccende subito vecchie fratture. Intanto Ceyda cerca un impiego come babysitter presso la dottoressa Jale, puntando all’indipendenza, ma l’idea non va in porto. Il pericolo resta in agguato: Munir avverte Sarp che Nezir ha messo sotto controllo l’edificio dove vivono Bahar, Nisan e Doruk. L’uomo, pur consapevole del rischio, non intende tirarsi indietro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
