Bologna, 28 settembre 2025 – Riportando tutto a casa, titolavano i Modena City Ramblers negli anni Novanta. E così si riaprono i cancelli del PalaDozza per la première casalinga della Fortitudo di coach Caja, che si fa più bella di appena una settimana fa (ko a Roseto) e supera Scafati 94-64 dopo un terzo quarto di grande rottura. A Bologna arrivano i primi 2 punti della stagione di A2 20252026. Di gamba e di propulsione: la Effe inizia coi giri alti, tanto nella metà difensiva quanto in quella d’attacco, con Fantinelli a metterci la firma in step back e a innescare le transizioni che, con la tripla di Sarto e le incursioni di Moretti, dicono + 9 dopo 4’ di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fortitudo trionfa al PalaDozza: Scafati annientata