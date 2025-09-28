La Fortitudo bagna la prima al PalaDozza infliggendo 30 punti di scarto alla Givova Scafati

Bolognatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fortitudo Bologna batte la Givova Scafati al PalaDozza nel prima match interno del campionato di Serie A2 2025-2026. La vittoria arriva al termine di una gara dai due volti. La squadra di coach Crotti, infatti, è in partita nel primo tempo, riuscendo anche a condurre in alcuni frangenti. Poi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fortitudo - bagna

fortitudo bagna prima paladozzaMonologo Fortitudo Bologna, Scafati travolta al PalaDozza - 14) Flats Service Fortitudo Bologna: Paulius Sorokas 22 (2/3, ... Lo riporta basketinside.com

fortitudo bagna prima paladozzaLa Fortitudo trionfa al PalaDozza: Scafati annientata - A Bologna arrivano i primi 2 punti della stagione, Moretti fra i migliori del match che finisce 94 a 64 dopo un terzo quarto di grande rottura ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Fortitudo Bagna Prima Paladozza