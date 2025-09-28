La Flotilla verso Gaza il ministro Crosetto | Rischi elevatissimi siano responsabili Israele | stanno con Hamas

Roma - Da una parte le trattative difficili con il governo italiano e le interlocuzioni diplomatiche, dall'altra la navigazione che continua, accorciando man mano le distanze. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - La Flotilla verso Gaza, il ministro Crosetto: “Rischi elevatissimi, siano responsabili”. Israele: stanno con Hamas

In questa notizia si parla di: flotilla - verso

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”

#Flotilla verso #Gaza. A nulla è valsa la mediazione del ministro della Difesa #Crosetto che avverte: "Rischi elevatissimi se forzano il blocco". Schlein e Conte al governo: fare di tutto per proteggerli. Nel video Maria Elena Delia, portavoce della delegazione - X Vai su X

Flotilla avanti verso Gaza: "Tra 2 giorni saremo in zona alto rischio" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

La Flotilla verso Gaza, il ministro Crosetto: “Rischi elevatissimi, siano responsabili”. Israele: stanno con Hamas - Da una parte le trattative difficili con il governo italiano e le interlocuzioni diplomatiche, dall'altra la navigazione che continua, accorciando man mano le distanze tra la Sumud Flotilla e l ... Secondo ilsecoloxix.it

Flotilla, Crosetto e Tajani: “Rischi se forza blocco”. L’opposizione: “Governo la protegga” - Se la Global Sumud Flotilla decidesse di intraprendere azioni per forzare un blocco navale "si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili". Lo riporta lapresse.it