La Flotilla punta a Gaza Crosetto vede gli attivisti e avverte | Si rischiano effetti drammatici
La Flotilla di Gaza ha lasciato Creta alle sue spalle e, contrariamente a quelli che erano i piani, non si sta dirigendo verso Cipro ma pare stia puntando dritta verso Gaza. L' intelligence italiana attualmente non esclude che Israele possa condurre un "attacco ", probabilmente anche solo di deterrenza, nei confronti delle 40 barche che si stanno dirigendo verso le coste. Le imbarcazioni insistono sul principio che le acque davanti a Gaza siano palestinesi e che, quindi, Israele non possa intervenire ma su quelle acque lo Stato ebraico ha imposto un blocco navale e non permette a nessuno di avvicinarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Treni e Flotilla: nelle Marche Ricci punta su Gaza per battere Acquaroli
La Flotilla punta a Gaza. E l'intelligence avvisa: "Rischio attacchi"
Le imbarcazioni ripartono da Creta e ora sono meno di cinquantuno: la Sumud Flotilla va avanti nonostante qualche defezione e almeno per il momento la meta non cambia, si punta alla Striscia. La portavoce della delegazione italiana di Global Movement t Vai su X
Il deputato del Pd parla con Huffpost da un'imbarcazione di Global Sumud Flotilla e punta i sospetti contro Netanyahu: “Ma di che cosa hanno paura? Di una missione umanitaria? Noi andiamo avanti, fra 5 o 6 giorni siamo a Gaza” - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla naviga verso Gaza, Crosetto: "Se forza blocco navale pericoli elevati e non gestibili" - Il richiamo del ministro della Difesa alla responsabilità nel corso dell'incontro con la portavoce Maria Elena Delia e altre esponenti del movimento ... Scrive adnkronos.com
Crosetto incontra delegazione della Flotilla: 'Rischio effetti drammatici' - "L'obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno ... Secondo ansa.it