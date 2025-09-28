La Flotilla punta a Gaza Crosetto vede gli attivisti e avverte | Si rischiano effetti drammatici

La Flotilla di Gaza ha lasciato Creta alle sue spalle e, contrariamente a quelli che erano i piani, non si sta dirigendo verso Cipro ma pare stia puntando dritta verso Gaza. L' intelligence italiana attualmente non esclude che Israele possa condurre un "attacco ", probabilmente anche solo di deterrenza, nei confronti delle 40 barche che si stanno dirigendo verso le coste. Le imbarcazioni insistono sul principio che le acque davanti a Gaza siano palestinesi e che, quindi, Israele non possa intervenire ma su quelle acque lo Stato ebraico ha imposto un blocco navale e non permette a nessuno di avvicinarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

flotilla punta gaza crosettoFlotilla naviga verso Gaza, Crosetto: "Se forza blocco navale pericoli elevati e non gestibili" - Il richiamo del ministro della Difesa alla responsabilità nel corso dell'incontro con la portavoce Maria Elena Delia e altre esponenti del movimento ... Scrive adnkronos.com

flotilla punta gaza crosettoCrosetto incontra delegazione della Flotilla: 'Rischio effetti drammatici' - "L'obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno ... Secondo ansa.it

