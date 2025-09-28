La Flotilla di Gaza ha lasciato Creta alle sue spalle e, contrariamente a quelli che erano i piani, non si sta dirigendo verso Cipro ma pare stia puntando dritta verso Gaza. L' intelligence italiana attualmente non esclude che Israele possa condurre un "attacco ", probabilmente anche solo di deterrenza, nei confronti delle 40 barche che si stanno dirigendo verso le coste. Le imbarcazioni insistono sul principio che le acque davanti a Gaza siano palestinesi e che, quindi, Israele non possa intervenire ma su quelle acque lo Stato ebraico ha imposto un blocco navale e non permette a nessuno di avvicinarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Flotilla punta a Gaza. Crosetto vede gli attivisti e avverte: "Si rischiano effetti drammatici"