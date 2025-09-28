La Flotilla non si ferma

di Giulia Prosperetti ROMA Nonostante i sabotaggi che hanno messo fuori uso la barca Family e l’accorato appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la missione continua. E, seppur con qualche defezione, fa rotta verso Gaza. La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla, parlamentari inclusi – Arturo Scotto e Annalisa Corrado (Pd), Marco Croatti (M5s), Benedetta Scuderi (Avs) – ripartita da Creta ieri sera, continua la navigazione insieme al resto della flotta internazionale verso est. "Non ci fermeremo più. In 4 o 5 giorni contiamo di raggiungere la nostra destinazione" ha affermato Luca Poggi, responsabile logistico della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Flotilla non si ferma

