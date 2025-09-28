La Flotilla naviga verso Gaza Israele avverte | Sono al servizio di Hamas è una provocazione Oggi Crosetto incontra una delegazione

Mentre la Global Sumud Flotilla si avvicina sempre di più alle acque della Striscia di Gaza, Israele prende la via dei social per condannare la spedizione umanitaria: «La flottiglia ha respinto la proposta del governo italiano e del Vaticano di scaricare tutti gli aiuti che potevano avere a Cipro e di trasferirli pacificamente a Gaza, dopo aver respinto altre due proposte israeliane di scaricare gli aiuti», si legge su X. «Più chiaro di così non si può: questo non ha nulla a che vedere con gli aiuti, si tratta solo di provocazione e di servire Hamas ». L’incontro tra Crosetto e i membri della Flotilla. 🔗 Leggi su Open.online