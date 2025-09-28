La Flotilla naviga verso Gaza Israele avverte | Sono al servizio di Hamas è una provocazione Oggi Crosetto incontra una delegazione
Mentre la Global Sumud Flotilla si avvicina sempre di più alle acque della Striscia di Gaza, Israele prende la via dei social per condannare la spedizione umanitaria: «La flottiglia ha respinto la proposta del governo italiano e del Vaticano di scaricare tutti gli aiuti che potevano avere a Cipro e di trasferirli pacificamente a Gaza, dopo aver respinto altre due proposte israeliane di scaricare gli aiuti», si legge su X. «Più chiaro di così non si può: questo non ha nulla a che vedere con gli aiuti, si tratta solo di provocazione e di servire Hamas ». L’incontro tra Crosetto e i membri della Flotilla. 🔗 Leggi su Open.online
La Global Sumud Flotilla naviga verso Catania, Mannino (Cgil): "Grande sostegno popolare"
Flotilla, slitta ancora la partenza. “Aspettiamo le altre delegazioni, verso Gaza si naviga insieme”
UCOII - Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. . Riprende la navigazione verso Gaza della Global Sumud Flotilla #globalsumudflotilla #YassineLafram #GazaGenocide #GazaUnderAttack #dirittiumani #palestina - facebook.com Vai su Facebook
#Crosetto riferisce alla Camera dopo gli attacchi alla #Flotilla che naviga alla volta di #Gaza: "Non è nostra intenzione muovere navi militari per porre guerra a un Paese amico". Ecco cosa ha detto il ministro. #flotillaglobalsumud Vai su X
La Flotilla punta a Gaza. E l'intelligence avvisa: "Rischio attacchi" - Nonostante gli avvisi, la flotilla naviga verso Gaza e intanto le defezioni aumentano: "Dovevamo solo smuovere le coscienze e restare in acque internazionali" ... Lo riporta msn.com
Flotilla, le barche verso Gaza sorvegliate dai droni. L’allarme: “Al prossimo attacco si rischia il morto, scendiamo in piazza” - Le 46 barche della Global Sumud Flotilla navigano in acque internazionali sotto sorveglianza di droni israeliani ... Come scrive ilfattoquotidiano.it