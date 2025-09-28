La Flotilla in acque internazionali verso Gaza | Noi seguiti da droni L’abbandono del fotoreporter | Si rischia il bagno di sangue non sono un martire

Si è lasciata Creta alle spalle e punta dritta su Gaza la Global Sumud Flotilla, nonostante gli ultimi giorni abbiano portato diverse defezioni nei ranghi della spedizione umanitaria. «Siamo in acque internazionali. La situazione è rischiosa ma speriamo che le pressioni di questi giorni le tutelino dagli attacchi», ha commentato Maria Elena Delia, portavoce italiana del Global Movement to Gaza. «È stata una notte difficile per le condizioni del mare molto mosso. Le imbarcazioni sono state monitorate da droni che, questa volta, si sono mantenuti alti. Non ci sono stati attacchi. Sono seguite a distanza dalla fregata della Marina. 🔗 Leggi su Open.online