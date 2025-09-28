La Flotilla ha ripreso il viaggio verso Gaza | tutte le ultime notizie sulla missione umanitaria

Today.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'alba di mercoledì 24 settembre, alcuni droni hanno preso di mira con attacchi incendiari e rilascio di sostanze urticanti le imbarcazioni della Flotilla mentre le navi si trovavano in acque internazionali al largo di Creta.Attivisti, giornalisti, avvocati e artisti da 44 Paesi, a bordo una. 🔗 Leggi su Today.it

Gaza, Flotilla Sumud ha ripreso viaggio

La Global Sumud Flotilla non si ferma e punta verso Gaza. Fallite tutte le mediazioni - La telefonata di mezz'ora tra il ministro degli Esteri Tajani e la portavoce Maria Elena Delia non è servita a far cambiare idea all'equipaggio

Global Sumud Flotilla: partenza da Portopalo, ripresa la navigazione verso Gaza - 42 imbarcazioni italiane e sei dalla Grecia salpano verso Gaza con aiuti umanitari: la ripartenza da Portopalo.

