La Fiorentina non gira Pioli sotto osservazione

28 set 2025

Situazione delicata in casa Fiorentina: la vittoria ancora non arriva e il futuro del tecnico non appare così certo Un inizio di stagione complicato e una situazione in classifica certamente complessa, con la prima vittoria in campionato che ancora non arriva. Pioli a rischio: la Fiorentina non vince più (LaPresse) – Calciomercato.it Il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina viola non è stato certamente dei migliori. L’unica nota positiva è stata il raggiungimento della League Phase di Conference League, ma la vittoria in campionato, in casa Fiorentina ancora, non arriva. E la situazione panchina rischia di scaldarsi decisamente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

