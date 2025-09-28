La Fiorentina ancora non decolla A Pisa il derby toscano finisce 0-0
AGI - L'attesissimo derby toscano tra Pisa e Fiorentina regala spettacolo in campo e sugli spalti, ma termina con uno 0-0 tutt'altro che veritiero. All' Arena Garibaldi va in scena una sfida che mancava dal 1994. La lunga attesa viene ripagata da una partita molto divertente, dai ritmi alti e ricca di palle gol. Nel secondo tempo sono ben tre le reti annullate: due a Kean per fuorigioco e una a Meister a causa di un tocco di mano. Sia il Pisa che la Fiorentina rimangono così a zero vittorie dopo cinque giornate. Tra le due compagini, però, i nerazzurri oggi avrebbero meritato un risultato diverso. 🔗 Leggi su Agi.it
Calciomercato Fiorentina: Mandragora a rischio addio. Il rinnovo non decolla
Calciomercato Fiorentina, il bivio di Mandragora: il rinnovo non decolla, il centrocampista viola è in bilico
La #Fiorentina di Stefano #Pioli ha conquistato solamente 2 punti in 4 partite: una squadra che vede i suoi attaccanti a 0 gol
In altri tempi, un calciatore che arrivava dalla Francia e falliva al Milan e alla Fiorentina, o restava in Serie A in qualche squadra che lottava per non retrocedere oppure veniva rispedito a casa. Al massimo si trasferiva in squadre di metà classifica di altri campi - facebook.com Vai su Facebook
