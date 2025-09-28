La Fiorentina ancora non decolla A Pisa il derby toscano finisce 0-0

AGI - L'attesissimo  derby toscano  tra  Pisa  e  Fiorentina  regala spettacolo in campo e sugli spalti, ma termina con uno 0-0 tutt'altro che veritiero. All' Arena Garibaldi  va in scena una sfida che mancava dal 1994. La lunga attesa viene ripagata da una partita molto divertente, dai ritmi alti e ricca di palle gol. Nel secondo tempo sono ben tre le reti annullate: due a  Kean  per fuorigioco e una a  Meister  a causa di un tocco di mano. Sia il  Pisa  che la  Fiorentina  rimangono così a zero vittorie dopo cinque giornate. Tra le due compagini, però, i nerazzurri oggi avrebbero meritato un risultato diverso. 🔗 Leggi su Agi.it

