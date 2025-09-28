La fine di ultimate spider-man rovinerà marvel per sempre
Il panorama dei fumetti di supereroi si presenta oggi caratterizzato da continui cambiamenti e innovazioni che coinvolgono le due principali case editrici: Marvel e DC Comics. Recentemente, entrambe hanno lanciato nuove linee editoriali che rivisitano i personaggi più iconici, creando universi alternativi progettati per attrarre nuovi lettori e offrire prospettive diverse agli appassionati storici. In questo contesto, si evidenzia la sorprendente decisione di Marvel di interrompere la pubblicazione di uno dei suoi titoli più amati, Ultimate Spider-Man, nonostante il buon riscontro commerciale. Le nuove realtà di Marvel e DC: universi rivisitati per un pubblico contemporaneo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
