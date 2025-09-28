La fiera delle Parole compie vent' anni con Roberto Vecchioni

Padovaoggi.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venti edizioni, oltre 2.500 eventi e quasi 4mila ospiti: la Fiera delle Parole compie ventanni e si prepara a tornare dal primo al 5 ottobre con 126 incontri e quasi 200 ospiti tra padiglione 11 della Fiera di Padova e i luoghi più rappresentativi del centro storico, tutti a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiera - parole

Fiera delle Parole 2025: Padova festeggia 20 anni del festival

La fiera delle Parole compie vent'anni con Roberto Vecchioni

La fiera delle Parole compie vent'anni con Roberto Vecchioni - 500 eventi e quasi 4mila ospiti: la kermesse si prepara a tornare dal primo al 5 ottobre con 126 incontri e quasi 200 ospiti tra padiglione 11 della Fiera di Padova e i luoghi più rappresentat ... Da padovaoggi.it

fiera parole compie ventFiera delle Parole 2025: Padova festeggia 20 anni del festival - Dal 1° al 5 ottobre 2025 a Padova 126 eventi gratuiti con 200 ospiti tra letteratura, musica, scienza e impegno civile. Riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Fiera Parole Compie Vent