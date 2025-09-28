La fiera delle Parole compie vent' anni con Roberto Vecchioni

Venti edizioni, oltre 2.500 eventi e quasi 4mila ospiti: la Fiera delle Parole compie vent’anni e si prepara a tornare dal primo al 5 ottobre con 126 incontri e quasi 200 ospiti tra padiglione 11 della Fiera di Padova e i luoghi più rappresentativi del centro storico, tutti a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Venerdì 3 ottobre h 17.30 Libreria Zabarella - Via Zabarella, 80 Liviana Gazzetta, Oltre il tempo patriarcale. La lungimiranza di Anna Kuliscioff @EdizioniTab con Annamaria Longhi Ingresso gratuito senza prenotazione

Fiera delle parole festeggia vent'anni con cinque giorni di eventi e grandi nomi, da Ermal Meta a Serena Dandini e Roberto Vecchioni.

