La Fiera degli Uccelli numero 610 Evento con 50 cantori in gara
Secoli di storia. Qiuesta è l’edizione l610 della Fiera degli uccelli in programma oggi a Montopoli. Si comincia all’alba con la gara di canto e la premiazione dei partecipanti, il concorso fotografico a tema "caccia fotografica", nel pomeriggio invece ci sarà la consueta sfilata canina. Per tutto il giorno ci sarà l’opportunità di conoscere i cavalli di Asdi Collelungo, vedere le dimostrazioni di danza della scuola Ciotty Dance School, divertirsi con Pompieropoli, o provare a tirare con l’arco con gli arcieri di Montopoli. "Siamo orgogliosi della nostra fiera – spiega Franco Giglioli presidente dell’associazione Fiera degli Uccelli – anche perché quella di Montopoli è la più longeva in assoluto in Toscana e la seconda più antica d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
