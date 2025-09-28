La Fi-Pi-Li e il pedaggio Ora un dibattito serio

Pontedera, 28 settembre 2025 – Il nodo Fi-Pi-Li sotto la lente delle elezioni regionali. Non poteva che essere così, visto che la “veloce” è ragione di polemiche accesissime da due anni. Sul futuro dell’arteria strategica che unisce Firenze al mare – strada fondamentale, per l’economia della Toscana – interviene anche il candidato al consiglio regionale Andrea Ferrante (Pd) in merito alla proposta del pedaggio per il transito per finanziarne l’ammodernamento della strada: un ammodernamento che, è sotto gli occhi di tutti, non è più rimandabile. “Sono più di una le ragioni per cui non mi convince la proposta di introdurre un pedaggio per il transito sulla Fi-Pi-Li per finanziare la sua messa in sicurezza – spiega Ferrante –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

