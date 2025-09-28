La Fi-Pi-Li e il pedaggio Ora un dibattito serio
Pontedera, 28 settembre 2025 – Il nodo Fi-Pi-Li sotto la lente delle elezioni regionali. Non poteva che essere così, visto che la “veloce” è ragione di polemiche accesissime da due anni. Sul futuro dell’arteria strategica che unisce Firenze al mare – strada fondamentale, per l’economia della Toscana – interviene anche il candidato al consiglio regionale Andrea Ferrante (Pd) in merito alla proposta del pedaggio per il transito per finanziarne l’ammodernamento della strada: un ammodernamento che, è sotto gli occhi di tutti, non è più rimandabile. “Sono più di una le ragioni per cui non mi convince la proposta di introdurre un pedaggio per il transito sulla Fi-Pi-Li per finanziare la sua messa in sicurezza – spiega Ferrante –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pedaggio - dibattito
No al pedaggio in FiPiLi. Ferrante (PD): "Aprire dibattito serio e non propagandistico" Nota del consigliere comunale dem a Pisa e candidato al consiglio regionale https://cascinanotizie.it/no-al-pedaggio-fipili-ferrante-pd-aprire-dibattito-serio-e-non-propagandi - X Vai su X
Ecco un quadro sintetico delle principali criticità legate alla Pedemontana Lombarda, emerse nel dibattito pubblico e negli studi sul tema: Criticità principali 1. Costi e sostenibilità economica L’opera ha registrato forti incrementi dei costi rispetto alle stime ini - facebook.com Vai su Facebook
La Fi-Pi-Li fra pedaggio e bollino. “I costi non ricadano sulle imprese” - Pontedera, 26 settembre 2025 – La superstrada ancora al centro del dibattito. msn.com scrive
"Bollino in Fi-Pi-Li come in Svizzera" - Li, arteria principale della viabilità toscana, è un imbuto che non lascia scampo perché senza alternative benché totalmente ... lanazione.it scrive